Кривий Ріг активно поновлює рухомий склад комунальних підприємств та веде термомодернізацію шкіл і дитячих садків, щоб діткам було тепліше, а місту менше витрачатися на енергоносії.

В черговий раз доцільність таких рішень підтверджено у середу, 27 вересня: задля поліпшення якості надання послуг криворіжцям, оперативного реагування на виклики, комунальне підприємство "Кривбасводоканал" отримало чергову партію спецтехніки. Це – сім самоскидів JAC та один сідловий тягач MAN.

Техніку придбано коштом міського бюджету. До кінця року для автопарку водоканалу мерія планує купити автоцистерну та два автомобілі з краном маніпулятором.

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Сідловий тривісний магістральний тягач буде долучений до перевезення труб великого діаметра з довжиною до 12,5 м, а також інших довгомірних та об'ємних матеріалів, що закуповуються для реконструкції водопровідної мережі, системи водовідведення та очисних споруд міста.

При потребі тягач залучать для перевезення габаритної спецтехніки (екскаваторів, екскаваторів-навантажувачів, фронтальних навантажувачів) на будівництво воєнних захисних споруд міста.

Усі самоскиди будуть розподілені у мікрорайонах найдовшого міста Європи й залучені в ремонтно-будівельні роботи на об’єктах водоканалу. В зимовий час така техніка зазвичай використовується комунальними службами на операціях з розчищування вуличної мережі від снігу. Для цього техніка доукомплектовується навісними фронтальними плугами, підмітальними середніми щітками та кузовними бункерами соляно-піскових сумішей, що вносяться на проїжджу частину кормовими розкидачами з системою порційних дозаторів.

Це не єдині обновки громади. КП «Криворіжтепломережа» коштом міського бюджету отримала п'ять спеціальних аварійних машин. Ця техніка закуплена з метою покращеного обслуговування тепломережі в опалювальному сезоні 2023-2024 років.

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Загалом же за час війни місто придбало для оперативної роботи "Кривбасводоканалу", "Криворіжтепломережі" та підприємства "Сансервіс " понад 40 одиниць спецтехніки. Це бортові автомобілі з КМУ, мінінавантажувачі, автопідйомники, гусеничний мініекскаватор, колісні екскаватори, автокрани.

«Вкотре повторюю, що наші комунальні підприємства – великі молодці. Це надійний трудовий фронт Кривого Рогу. З початку війни ми побудували понад 300 км протитанкових ровів та 400 укріпрайонів. На 70% це було зроблено завдяки техніці та співробітникам наших комунальних підприємств. Коли після підриву Каховської ГЕС окупантами місто залишилося без води, Кривбасводоканал оперативно протягнув три водогони з КРЕСу та виконав дуже багато інших робіт для забезпечення місто водою", - підкреслив Олександр Вілкул під час передачі техніки комунальникам.