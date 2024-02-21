Съемка рекламного ролика для нового автомобиля требует много времени и значительного бюджета. Однако, с появлением нейросетей, ситуация может кардинально измениться.

Расходов на создание рекламных изображений и роликов никак не избежать, ведь автопроизводителям нужно предоставить работникам СМИ и клиентам идеальные изображения своего автомобиля со всех возможных хороших ракурсов.

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В последнее время нейросети развиваются невероятными темпами. Самым популярным искусственным интеллектом сейчас является большая языковая модель, которая может одновременно читать данные из различных источников в Интернете, чтобы предоставить вам персонализированный ответ. Проще говоря, это более умный Google, где вместо сотен ответов на запрос вы получаете один общий.

Такие языковые модели, как Bard от Google или ChatGPT от OpenAI, могут делать несколько больше, чем просто отвечать на элементарные вопросы или выполнять роль чат-ботов. Они помогают людям быстрее выполнять скучные задачи.

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Одной из таких задач может стать съемка рекламных роликов для автопроизводителей. Сейчас этот процесс занимает много времени и является достаточно дорогим. К тому же компаниям часто приходится сохранять дизайн новинки до официальной премьеры во время работ на съемочной площадке.

Однако, нейросети могут значительно упростить этот процесс – просто сгенерировав нужные изображения за минуту. Эти кардинальные изменения могут наступить уже совсем скоро. Некоторые считают, что этот подход является ошибочным, и искусственный интеллект не должен заменять творчество людей. Однако, когда начиналась эра электромобилей, у них также было много противников, но сейчас с каждым годом доля электромобилей только растет.

Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Недавно разработчик ChatGPT, компания OpenAI, представила новый искусственный интеллект Sora, способен создавать короткие ролики, только из слов, которые вы введете в запрос. Компания работает над программным обеспечением, которое может создавать фильмы студийного качества в формате 4K и представит его через пару лет.