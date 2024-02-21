Зйомка рекламного ролика про новий автомобіль потребує багато часу та значного бюджету. Проте, з появою нейромереж, ситуація може кардинально змінитись.

Витрат на створення рекламних зображень та роликів ніяк не уникнути, адже автовиробникам потрібно надати працівникам ЗМІ та клієнтам ідеальні зображення свого автомобіля з усіх можливих гарних ракурсів.

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Останнім часом нейромережі розвиваються неймовірними темпами. Найпопулярнішим штучним інтелектом наразі є велика мовна модель, яка може одночасно читати дані з різних джерел в Інтернеті, аби надати вам персоналізовану відповідь. Простіше кажучи, це трохи потужніший Google, де замість сотень відповідей на запит ви отримуєте одну загальну.

Такі мовні моделі, як Bard від Google або ChatGPT від OpenAI, можуть робити дещо більше, ніж просто відповідати на елементарні запитання або виконувати роль чат-ботів. Вони допомагають людям швидше виконувати нудні завдання.

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Одним з таких завдань може стати зйомка рекламних роликів для автовиробників. Зараз цей процес займає багато часу та є досить дорогим. До того ж компаніям часто доводиться зберігати дизайн новинки до офіційної прем’єри під час робіт на знімальному майданчику.

Однак, нейромережі можуть значно спростити цей процес – просто згенерувавши потрібні зображення за хвилину. Ці кардинальні зміни можуть настати вже зовсім скоро. Дехто вважає, що цей підхід є хибним, і штучний інтелект не повинен замінювати творчість людей. Проте, коли починалась ера електромобілів, у них також було багато противників, але зараз з кожним роком частка електромобілів лише зростає.

Introducing Sora, our text-to-video model.



Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W



Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024

Нещодавно розробник ChatGPT, компанія OpenAI, представила новий штучний інтелект Sora, здатний створювати короткі ролики, лише зі слів, які ви введете в запит. Компанія працює над програмним забезпеченням, яке може створювати фільми студійної якості у форматі 4K й представить його через пару років.