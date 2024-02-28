Генеральный директор Renault Лука де Мео призвал европейских автопроизводителей объединиться и создать конгломерат в стиле Airbus для производства доступных электромобилей, способных конкурировать с китайским импортом, поступающим на континент.

Такое объединение общеевропейских производителей электромобилей может помочь компаниям континента конкурировать с китайскими автопроизводителями. Правда, каким образом это поможет, глава мирового бренда конкретно не сообщил, но свою позицию высказал.

Однако его пример компании Airbus, объединившей в 2000 году европейские аэрокосмические компании для мощной конкуренции с крупными американскими корпорациями и Boeing, выглядел убедительно. По словам де Мео, европейские автопроизводители должны сделать нечто подобное, чтобы конкурировать с растущим потоком доступных электромобилей из Китая, который стал ведущей силой в этом сегменте.

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"Нам нужно быть креативными, чтобы найти решение. Партнеры могут разделить инвестиции и уменьшить затраты на производство новых автомобилей", – утверждает Де Мео.

Renault уже ведет переговоры с Volkswagen по совместному использованию платформы AmpR, которая лежит в основе Renault 5, и станет частью меньшего электромобиля Twingo, который автопроизводитель планирует продавать за 20 000 евро.

По словам де Мео, задача такого проекта заключалась бы в создании европейской цепочки стоимости, которая включает аккумуляторы, двигатели и электронику, как это сделали китайские автопроизводители.

"Цель состоит в том, чтобы поставлять все в Европе по конкурентоспособной цене", – сказал де Мео.

Правда, некоторые эксперты заметили, что проталкивание собственной платформы Renault 5 и приобретение по хорошей "конкурентоспособной цене" компонентов для электромобилей очень похоже на лоббирование собственных интересов – вероятно, и у французов "своя рубашка ближе к телу".

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Приведенный пример по ускорению разработок, когда Renault сократила время подготовки к выпуску своих электромобилей с четырех до трех лет для Renault 5 и сократит его до двух лет для Twingo прозвучал не очень убедительно, так как китайцы уже за неполный год воплощают свои замыслы в серийно производство.

А вот высказанная мысль, что правила ЕС должны позволять использование небольших японских автомобилей типа "kei" в городских районах, многим понравилась. Для этого следует уменьшать налог на добавленную стоимость для малых электромобилей с маленькими батареями или предоставлять бесплатную парковку небольшим транспортным средствам, чтобы стимулировать их использование.