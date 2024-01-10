В компании Renault показали инновационную стеклянную крышу, которая в зависимости от времени года и яркости солнца меняет прозрачность и сохраняет комфортную температуру в салоне.

Проблема снята в гибридных машинах Rafale E-Tech и электрических моделях Scenic E-Tech, оснащенных инновационной панорамной крышей. Светонепроницаемый люк Solarbay является совместной разработкой Renault и Saint-Gobain Sekurit.

Раньше, когда солнце падало на стеклянную крышу, единственным способом спасения от лучей и жары был солнцезащитный навес. Теперь светонепроницаемый люк нового поколения Solarbay сделал противосолнечные шторки устаревшими.

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Отныне можно позволить солнцу светить, но не слепить и не жарить: основная функция светонепроницаемого люка Solarbay проста и легка в управлении. Управление осуществляется с помощью кнопки на плафоне, до которой могут дотянуться водитель и пассажир впереди. При необходимости приказы можно отдавать голосом через Google Assistant, в таком случае эти распоряжения доступны всем пассажирам впереди и сзади.

Панорамный люк имеет длину более одного метра, но становится матовым или полностью светлым менее чем за пять секунд. И он делает это стильно – актуальной, тонкой, но удивительной "волной", проходящей через девять стеклянных сегментов. Есть еще одна хитрость: вы можете сделать его полностью непрозрачным.

"Solarbay может переключаться на четыре положения: все прозрачные, все непрозрачные, прозрачные спереди и непрозрачные сзади, и наоборот", — отмечает руководитель производительности продукции Renault Rafale Грегори Лоне.

Непрозрачный люк Solarbay также поддерживает комфортную температуру в салоне. Solarbay не только не пропускает солнечные лучи, он также поддерживает стабильную температуру внутри. Благодаря разнообразным стеклянным слоям не имеет значения, на улице -5°C или +30°C: температура в салоне будет одинаковой.

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Solarbay автоматически переключается на непрозрачный, когда вы заглушили двигатель и покидаете автомобиль. Затем, когда вы вернетесь, он вернется к предыдущим заданным настройкам.

При этом салон имеет еще одно преимущество: поскольку противосолнечной шторки нет, то потолок поднялся на 3 см выше, что порадует пассажиров высокого роста. Кроме того, автомобиль является более эффективным: Solarbay весит на 6-8 кг меньше, чем традиционный люк с защитной шторкой с электроприводом.

Непрозрачный люк Solarbay в Rafale E-Tech и Scenic E-Tech Electric использует систему AmpliSky от Saint-Gobain Sekurit на основе технологии PDLC (полимерно-дисперсных жидких кристаллов). Эта технология использует электрическое поле для перемещения молекул между двумя листами стекла, и именно это делает крышу непрозрачной.