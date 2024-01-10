В компанії Renault показали інноваційний скляний дах, який в залежності від пори року та яскравості сонця змінює прозорість та зберігає комфортну температуру в салоні.

Проблему знято в гібридних машинах Rafale E-Tech і електричних моделях Scenic E-Tech, що оснащені інноваційним панорамним дахом. Світлонепроникний люк Solarbay є спільною розробкою Renault і Saint-Gobain Sekurit.

Раніше, коли сонце падало на скляний дах, єдиним способом порятунку від променів і спеки був сонцезахисний навіс. Тепер світлонепроникний люк нового покоління Solarbay зробив протисонцеві шторки застарілими.

Читайте також Як виглядатиме новий Renault 5

Відтепер можна дозволити сонцю світити, але не сліпити й не припікати: основна функція світлонепроникного люка Solarbay проста й легка в управлінні. Керування здійснюється за допомогою кнопки на плафоні, до якої можуть дотягнутися водій і пасажир попереду. При необхідності накази можна віддавати голосом через Google Assistant, у такому разі ці розпорядження доступні всім пасажирам попереду та позаду.

Панорамний люк має довжину понад один метр, але стає матовим або повністю світлішим менш ніж за п’ять секунд. І він робить це стильно – актуальною, тонкою, але дивовижною «хвилею», що проходить через дев’ять скляних сегментів. Є ще одна хитрість: ви можете зробити його повністю непрозорим.

"Solarbay може перемикатися на чотири положення: усі прозорі, усі непрозорі, прозорі спереду та непрозорі ззаду, і навпаки", — зазначає керівник продуктивності продукції Renault Rafale Грегорі Лоне.

Непрозорий люк Solarbay також підтримує комфортну температуру в салоні. Solarbay не просто не пропускає сонячні промені: він також підтримує стабільну температуру всередині. Завдяки різноманітним скляним шарам нема значення, надворі -5°C чи +30°C: температура в салоні буде однаковою.

Читайте також Генеральний директор Renault розповів про автомобілі майбутнього

Solarbay автоматично перемикається на непрозорий, коли ви заглушили двигун і залишаєте автомобіль. Потім, коли ви повернетеся, він повернеться до попередніх заданих налаштувань.

При цьому салон має ще одне перевагу: оскільки протисонцевої шторки немає, то стеля піднялася на 3 см вище, що порадує пасажирів високого зросту. Крім того, автомобіль є більш ефективним: Solarbay важить на 6-8 кг менше, ніж традиційний люк із захисною шторкою з електроприводом.

Непрозорий люк Solarbay в Rafale E-Tech і Scenic E-Tech Electric використовує систему AmpliSky від Saint-Gobain Sekurit на основі технології PDLC (полімерно-дисперсних рідких кристалів). Ця технологія використовує електричне поле для переміщення молекул між двома листами скла, і саме це робить дах непрозорим.