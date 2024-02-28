Генеральний директор Renault Лука де Мео закликав європейських автовиробників об’єднатися та створити конгломерат у стилі Airbus для виробництва доступних електромобілів, здатних конкурувати з китайським імпортом, що надходить на континент.

Таке об’єднання загальноєвропейських виробників електромобілів може допомогти компаніям континенту конкурувати з китайськими автовиробниками. Щоправда, яким чином це допоможе, очільник світового бренду конкретно не повідомив, але свою позицію висловив.

Однак його приклад компанії Airbus, що об'єднала у 2000 році європейські аерокосмічні компанії для потужної конкуренції з великими американськими корпораціями та Boeing, виглядав переконливо. За словами де Мео, європейські автовиробники повинні зробити щось подібне, щоб конкурувати з потоком доступних електромобілів з Китаю, який став провідною силою в цьому сегменті.

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"Нам потрібно бути креативними, щоб знайти рішення. Партнери можуть розділити інвестиції та зменшити витрати на виробництво нових автомобілів", – стверджує Де Мео.

Renault вже веде переговори з Volkswagen щодо спільного використання платформи AmpR, яка лежить в основі Renault 5, і стане частиною меншого електромобіля Twingo, який автовиробник планує продавати за 20 000 євро.

За словами де Мео, завдання такого проєкт полягало б у створенні європейського ланцюжка вартості, який включає акумулятори, двигуни та електроніку, як це зробили китайські автовиробники.

"Мета полягає в тому, щоб постачати все в Європі за конкурентоспроможною ціною", – сказав де Мео.

Щоправда, деякі експерти помітили, що проштовхування власної платформи Renault 5 та придбання за гарною "конкурентоспроможною ціною" компонентів для електромобілів дуже схоже на лобіювання власних інтересів – ймовірно, і у французів "своя сорочка ближче до тіла".

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Наведений приклад щодо пришвидшення розробок, коли Renault скоротила час підготовки до випуску своїх електромобілів з чотирьох до трьох років для Renault 5 і скоротить його до двох років для Twingo прозвучав не дуже переконливо, оскільки китайці уже за неповний рік втілюють свої задуми у серійно виробництво.

А ось висловлена думка, що правила ЄС мають дозволяти використання невеликих японських автомобілів типу "kei" у міських районах, багатьом сподобалася. Задля цього варто зменшувати податок на додану вартість для малих електромобілів із маленькими батареями або ж надавати безплатне паркування невеличким транспортним засобам, щоб стимулювати їх використання.