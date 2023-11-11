Производители автомобилей убедили Европейский парламент проголосовать за более реалистичный подход к Евро-7, чем предлагала Европейская комиссия в своем проекте.

Автобренды и правительства ряда стран предлагали ослабить предложенные реформы. Больше всего отстаивала интересы автопрома Европейская ассоциация производителей автомобилей АСЕА. Ее эксперты убеждали, что стандарт Евро 7 нуждается в значительных инвестициях для производителей транспортных средств по декарбонизации и это сейчас не ко времени.

В такой сложной геополитической и экономической среде со стремительным ростом цен на энергоносители, дефицитом цепи снабжения, инфляционным давлением и отставанием потребительского спроса подобное делать слишком сложно.

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"Европе нужен пропорциональный стандарт Евро-7, который сбалансировал бы экологические проблемы и промышленную конкурентоспособность. Нет никаких сомнений в стремлении отрасли улучшить качество воздуха. Вот почему автомобильная промышленность уже вложила значительные ресурсы в новейшие стандарты Евро 6/VI относительно загрязняющих веществ. Эти инвестиции окупились", – объяснил генеральный директор ACEA Сигрид де Фриз.

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Производители автомобилей и некоторые европейские страны убеждены, что поскольку у ЕС уже есть крайний срок для прекращения продажи автомобилей с выбросами CO 2 в 2035 году, то Европа должна сосредоточиться только на производстве электромобилей, а не на улучшении текущего влияния дизельных и бензиновых двигателей на окружающую среду.

Автопром Европы остается с ДВС и Евро-6 еще на несколько лет. Фото: fuelsandlubes.com

Европейский парламент прислушался и теперь переписывает оригинал о правилах Евро-7 относительно загрязнения воздуха, регулирующих выбросы для транспортных средств из ДВС всех типов. Промежуточное одобрение устраняет более амбициозные требования именно под давлением правительств некоторых стран и автопроизводителей, утверждающих, что предыдущий план недостижим.

ACEA во время переговоров постоянно отстаивала интересы автопрома, чтобы не позволить непропорциональному стандарту Евро-7 сорвать прогресс, уже достигнутый производителями. Цели достигнуты. Европейский Союз отступил от предложенной редакции, фактически отклонив первоначальный вариант текста по экологическому стандарту для авто Евро 7. Требования будут смягчены, а сроки перенесут.

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Далее Европарламент, одобрив ослабленную версию правил Евро-7, начинает переговоры по доработке документа с Европейской комиссией и Европейским советом, включая топ-министров стран ЕС. Одобрение может состояться уже в начале 2024 года, а правила, вероятно, вступят в силу с 2026-го для легковых автомобилей и с 2027-го для тяжелых грузовиков.

АСЕА уже выдвинула свои предложения к новым правилам, считая при разработке более совершенных требований экологического стандарта рассмотреть вопрос о выбросах тормозов и шин. Именно они в эпоху электромобилей будут являться основным источником вредных выбросов. Однако методы тестирования невыхлопных выбросов абсолютно новые и неиспытанные, и здесь необходимо обеспечить техническую базу для таких измерений.