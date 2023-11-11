Виробники автомобілів переконали Європейський парламент проголосувати за більш реалістичний підхід до Євро-7, ніж пропонувала у своєму проєкті Європейська комісія.

Автобренди та уряди ряду країн пропонували послабити запропоновані реформи. Чи не найбільше відстоювала інтереси автопрому Європейська асоціація виробників автомобілів АСЕА. Її експерти переконували, що стандарт Євро 7 потребує значних інвестицій для виробників транспортних засобів щодо декарбонізації й це вже не на часі.

В такому складному геополітичному та економічному середовищі зі стрімким зростанням цін на енергоносії, дефіцитом ланцюга постачання, інфляційним тиском і відставанням споживчого попиту подібне робити надто складно.

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"Європі потрібен пропорційний стандарт Євро-7, який би збалансував екологічні проблеми та промислову конкурентоспроможність. Немає жодних сумнівів щодо прагнення галузі покращити якість повітря. Ось чому автомобільна промисловість вже вклала значні ресурси в новітні стандарти Євро 6/VI щодо забруднювальних речовин. Ці інвестиції окупилися", – пояснив генеральний директор ACEA Сігрід де Фріз.

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Виробники автомобілів і деякі європейські країни переконані, що оскільки в ЄС уже є крайній термін для припинення продажу автомобілів з викидами CO 2 у 2035 році, то Європа має зосередитися лише на виробництві електромобілів, а не на покращенні поточного впливу дизельних і бензинових двигунів на навколишнє середовище.

Автопром Європи лишається з ДВЗ і Євро-6 ще на кілька років. Фото: fuelsandlubes.com

Європейський парламент прислухався і тепер переписує оригінал щодо правил забруднення повітря Євро-7, які регулюють викиди для транспортних засобів з ДВС усіх типів. Проміжне схвалення усуває більш амбітні вимоги саме під тиском урядів деяких країн та автовиробників, які стверджують, що попередній план недосяжний.

ACEA під час переговорів постійно відстоювала інтереси автопрому аби не дозволити непропорційному стандарту Євро-7 зірвати прогрес, уже досягнутий виробниками. Мети досягнуто. Європейський Союз відступив від запропонованої редакції, фактично відхиливши первісний варіант тексту щодо екологічного стандарту для авто Євро 7. Вимоги будуть пом'якшені, а терміни перенесуть.

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Далі Європарламент, ухваливши ослаблену версію правил Євро-7, розпочинає перемовини щодо доопрацювання документа з Європейською комісією та Європейською радою, включаючи топ-міністрів країн ЄС. Схвалення може відбутися вже на початку 2024 року, а правила, ймовірно, набудуть чинності з 2026 року для легкових автомобілів і з 2027 року для важких вантажівок.

АСЕА вже висунула свої пропозиції до нових правил, вважаючи при розробці досконаліших вимог екологічного стандарту розглянути питання про викиди гальм і шин. Саме вони в епоху електромобілів будуть основним джерелом шкідливих викидів. Однак методи тестування невихлопних викидів є абсолютно новими та невипробуваними, і тут необхідно забезпечити технічну базу для таких вимірів.