Автопром Германии переживает рекордное сокращение рабочих мест: инфографика

Немецкая промышленность в целом продолжает переживать глубокие структурные изменения, которые существенно влияют на занятость. Однако наиболее чувствительный удар получила автомобильная промышленность.

Как сообщает startbase.com со ссылкой на последние данные Федерального статистического ведомства Германии (Destatis), количество работников упало до самого низкого уровня с 2011 года.

Такого сокращения не было почти четверть века

По состоянию на конец третьего квартала 2025 года в автомобильном секторе работало примерно на 48 700 человек меньше, чем годом ранее. Это соответствует падению на 6,3%, что является самым резким снижением среди основных промышленных отраслей страны.

Общее количество работников в автопроме сократилось до 721 400 человек – это самый низкий показатель со второго квартала 2011 года, хотя отрасль все еще остается второй по величине в Германии после машиностроения.

Работники в промышленных секторах на конец 3-го квартала 2025 года относительно конца 3-го квартала 2024 года, в %. Инфографика: Авто24 по данным Destatis

Поставщики пострадали больше всего

Сокращение было неравномерным внутри самой автомобильной отрасли. Хотя производители автомобилей и двигателей зафиксировали уменьшение штата на 3,8% (до 446 800 человек), ситуация у поставщиков выглядит значительно хуже:

производство кузовов, надстроек и прицепов: -4,0% (до 39 200 работников);

производство деталей и аксессуаров для автомобилей: -11,1% (до 235 400 работников).

В статистику не были включены другие смежные отрасли, такие как производители шин и компании по восстановлению протекторов. Именно поэтому эксперты предостерегают: реальное влияние на сектор может быть еще более масштабным.

Вывод

Текущая динамика свидетельствует о глубокой трансформации автомобильной промышленности Германии. Особенно уязвимыми оказались компании-поставщики, которые сталкиваются с резким уменьшением заказов и персонала. Эта тенденция является индикатором долговременных изменений в структуре европейской автомобильной индустрии.