Автопром Німеччини переживає рекордне скорочення робочих місць: інфографіка

Німецька промисловість в цілому продовжує переживати глибокі структурні зміни, які суттєво впливають на зайнятість. Однак найбільш дошкульного удару зазнала автомобільна промисловість.

Як повідомляє startbase.com з посиланням на останні дані Федерального статистичного відомства Німеччини (Destatis), кількість працівників впала до найнижчого рівня з 2011 року.

Такого скорочення не було майже чверть століття

Станом на кінець третього кварталу 2025 року в автомобільному секторі працювало приблизно на 48 700 осіб менше, ніж роком раніше. Це відповідає падінню на 6,3%, що є найрізкішим зниженням серед основних промислових галузей країни.

Загальна кількість працівників в автопромі скоротилася до 721 400 осіб — це найнижчий показник з другого кварталу 2011 року, хоча галузь все ще залишається другою за величиною в Німеччині після машинобудування.

Працівники в промислових секторах на кінець 3-го кварталу 2025 року відносно кінця 3-го кварталу 2024 року, у %. Інфографіка: Авто24 за даними Destatis

Постачальники постраждали найбільше

Скорочення було нерівномірним усередині самої автомобільної галузі. Хоча виробники автомобілів та двигунів зафіксували зменшення штату на 3,8% (до 446 800 осіб), ситуація у постачальників виглядає значно гірше:

виробництво кузовів, надбудов і причепів: -4,0% (до 39 200 працівників);

виробництво деталей та аксесуарів для автомобілів: -11,1% (до 235 400 працівників).

До статистики не були включені інші суміжні галузі, такі як виробники шин та компанії з відновлення протекторів. Саме тому експерти застерігають: реальний вплив на сектор може бути ще масштабнішим.

Висновок

Поточна динаміка свідчить про глибоку трансформацію автомобільної промисловості Німеччини. Особливо вразливими виявились компанії-постачальники, які стикаються з різким зменшенням замовлень і персоналу. Ця тенденція є індикатором довготривалих змін у структурі європейської автомобільної індустрії.