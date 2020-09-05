Украине есть чем похвастаться с точки автомобильной точки зрения, хотя большинству из нас известны не все поводы для гордости. Попробуем хотя бы частично восстановить справедливость.

Автомобильная отрасль – большая часть жизни украинского государства, как с точки зрения рядового потребителя, так и национальной промышленности. Поэтому малоизвестные факты из истории нашего автопрома касаются обеих сфер.

Opel Astra G – украинский автомобиль?

В Украине выпускали немецкий автомобиль Opel Astra G – на Запорожском автомобильном заводе. Это была не крупноузловая сборка, а именно полномасштабное производство – со сваркой и окраской кузова. Официальную сертификацию специально сооруженной производственной линии провели инспекторы концерна GM.

Напомним, стоит ли покупать подержаный Opel Astra

Lanos – долгожитель на конвейере (1998 – 2018 гг.)

Автомобиль с именем Lanos/Sens был лидером рынка в Украине подряд на протяжении многих лет – с начала 2000-х до 2011 г. Он также стал суммарно самым продаваемым автомобилем в Украине, за все годы независимости в стране было продано около 370 тысяч седанов и хетчебков под марками Daewoo или Sens.

Амфибия ЛуАЗ-967 ТПК (1975 – 1989 гг.)

Амфибия ЛуАЗ-967 ТПК до сих пор остается единственным автомобилем своего рода. Это легкий и компактный армейский транспортер высокой проходимости, который умеет плавать – такая себе многофункциональная моторизованная платформа. Он не имеет аналогов в мире, все подобные машины или более массивные, или не могут плавать.

Также интересно: каким был первый ЛУАЗ

Сидения к BMW и Mercedes-Benz

В Украине шьют кожаные кресла к автомобилям премиум-класса Audi и BMW. Немецкая компания Bader GmbH имеет в нашей стране два завода, оба на Львовщине – в с. Кожичи и г. Городок, их продукция поставляется на европейские конвейеры автопроизводителей.

Сборка Mercedes-Benz

В начале двухтысячных в Украине выпускались настоящие премиальные Mercedes-Benz. Правда, крупноузловым методом. Этот факт не очень известен, вероятно, потому, что некоторым покупателям больше нравится иметь в машине лейбл Made in Germany. Однако, саму компанию Daimler-Benz украинская сборка отнюдь не огорчала, ведь производственная линия в Ильичевске (филиале ЗАЗа) была сертифицирована.

Жгуты для автомобилей

В Украине выпускают компоненты для сборочных конвейеров ведущих мировых автопроизводителей – таких как Audi, Volkswagen, Porsche, Mercedes, BMW и др. Электронные и электротехнические компоненты для автомобильного электрооборудования делают на многих предприятиях западной Украины.



Audi выпускались в Украине

Автомобили Audi (в основном моделей А4 и А6) выпускали сразу на двух украинских предприятиях: на заводе “Еврокар” в Соломоново (2004 – 2009) и на промышленной площадке "Автогруппа Vipos" в Херсоне. Все машины собирались методом крупноузловой сборки.

Напомним, что выпускается на ЗАЗе в 2020 году.