Україні є чим похвалитися з точки автомобільної точки зору, хоча більшості з нас відомі не всі предмети гордощів. Спробуємо бодай частково відновити справедливість.

Автомобільна галузь – чимала частина життя української держави, як з точки зору пересічного споживача, так і національної промисловості. Тож маловідомі факти з історії нашого автопрому стосуються обох сфер.

Opel Astra G – українське авто?

В Україні повноцінно виробляли німецький автомобіль Opel Astra G – на Запорізькому автомобільному заводі. Це було не великовузлове складання, а саме повномасштабне виробництво – із зварюванням і фарбуванням кузову. Офіційну сертифікацію спеціально спорудженої виробничої лінії провели інспектори концерну GM.

Нагадаємо, чи варто купувати вживаний Opel Astra

Lanos – довгожитель на конвейєрі (1998 – 2018 рр.)

Автомобіль з ім’ям Lanos/Sens був лідером ринку в Україні безперервно протягом багатьох років – з початку 2000-х аж до 2011 р. Він також став сумарно найпродаванішим авто в Україні за всі роки незалежності: всього в країні було продано близько 370 тис. седанів та хетчебків під марками Daewoo та ZAZ.

Амфібія ЛуАЗ-967 ТПК (1975 – 1989 рр.)

Амфібія ЛуАЗ-967 ТПК досі залишається єдиним автомобілем свого роду. Це легкий і компактний армійський транспортер високої прохідності, який вміє плавати – така собі багатофункціональна моторизована платформа. Він не має аналогів у світі, всі подібні машини або масивніші, або не можуть плавати.

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Сидіння до BMW та Mercedes-Benz

В Україні шиють шкіряні крісла до автомобілів преміум-класу Audi та BMW. Німецька компанія Bader GmbH має в нашій країні два заводи, обидва на Львівщині – у с. Кожичі та м. Городок, їхня продукція постачається на європейські конвеєри автовиробників.

Складання Mercedes-Benz в Іллічівську

На почтаку 2000-их в Україні випускалися справжні преміальні Mercedes-Benz. Щоправда, великовузловим методом. Цей факт не дуже відомий, певно, тому, що деяким покупцям більше подобається мати на машині лейбл Made in Germany. Однак, саму компанію Daimler-Benz українське складання аж ніяк не засмучувало, адже виробнича лінія в Іллічівську (філіалі ЗАЗу) була без проблем сертифікована нею.

Електропроводка для автомобілів

В Україні випускають компоненти для складальних конвеєрів найвідоміших світових автовиробників – таких як Audi, Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz, BMW тощо. Електронні та електротехнічні компоненти для автомобільного електрообладнання роблять в багатьох містах західної України.



Audi випускались на двох заводах

Автомобілі Audi (здебільшого моделей А4 и А6) випускали відразу на двох українських підприємствах: на заводі “Єврокар” в Соломоново (2004 - 2009 рр.) і на промисловому майданчику “Автогрупа Vipos” в Херсоні, всі – методом великовузлового складання.

Нагадаємо, що випускають на ЗАЗі у 2020 році.