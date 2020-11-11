Но это было до введения локдауна в странах Европы.

Мировая автомобильная промышленность медленно восстанавливается после серьезного кризиса, вызванного COVID-19. Об этом заявили во Всемирной организации автопроизводителей (ОІСА), сообщает "Укравтопром".

Такой вывод основывается на данных о мировых продажах автотранспорта за девять месяцев текущего года. Президент ОІСА господин Фу подчеркнул, что "впервые в этом чрезвычайно тяжелом кризисном году показатели за сентябрь превысили показатели 2019 года. Совокупные данные с начала 2020 года показывают, что мы все еще более чем на 20% ниже в сравнении с тем же периодом 2019 года, но данные за сентябрь вселяют надежду".

Также в тему: В сентябре рынок новых авто увеличился и в Украине

Согласно данным организации, с января по сентябрь в мире было продано 41 417 722 новых автотранспортных средств против 52 134 113 шт. годом ранее. Однако после марта, когда было зафиксировано максимальное падение продаж (-39%), отставание от прошлого года постоянно сокращалось, и уже сентябрьский глобальный рынок показал первый положительный результат – плюс 5% к сентябрю 2019 года.

В OICA считают, еще необходимо приложить много усилий, прежде чем можно будет говорить о реальном восстановлении мирового автопрома, но акцентируют внимание на том, что на некоторых основных рынках, таких как Франция, Германия, Индия, Италия, Корея, Норвегия, Россия, США, уже есть оптимистичные показатели продаж. А Китай – крупнейший национальный рынок планеты – демонстрирует рост продаж с апреля, после того как в самом начале этого года сильно пострадал от кризиса.

Г-н Фу резюмирует, что "с учетом того, что спрос на мобильность, как ожидается, будет продолжать расти, перспективы автомобильной промышленности остаются хорошими, несмотря на многие вызовы, которые еще впереди, таких как усиление электрификации, связи и автоматизации. Несмотря на текущий кризис, производители автомобилей и их большие сети поставщиков будут продолжать формировать будущее экологически чистой и устойчивой мобильности".

Напомним, что производство автомобилей в Украине снизилось на 40%

Впрочем, в октябре-ноябре многие правительства европейских стран ввели лодаун, поэтому показатели продаж автомобилей снова упадут.