Але це було до введення локдауну в країнах Європи.

Світова автомобільна промисловість повільно відновлюється після серйозної кризи, викликаного COVID-19. Про це заявили у Всесвітній організації автовиробників (ОІСА), повідомляє "Укравтопром".

Такий висновок ґрунтується на даних про світові продажі автотранспорту за дев’ять місяців поточного року. Президент ОІСА пан Фу підкреслив, що "вперше в цьому надзвичайно важкому кризовому році показники за вересень перевищили показники 2019 року. Сукупні дані з початку 2020 року показують, що ми все ще більш ніж на 20% нижче в порівнянні з тим самим періодом 2019 року, але дані за вересень вселяють надію".

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Згідно даних організації, з січня по вересень у світі було продано 41 417 722 нових автотранспортних засобів проти 52 134 113 шт. роком раніше. Однак після березня, коли було зафіксовано максимальне падіння продажів (-39%), відставання від минулого року постійно скорочувалося і вже вересневий глобальний ринок показав перший позитивний результат – плюс 5% до вересня 2019 року.

В OICA вважають, ще необхідно докласти багато зусиль, перш ніж можна буде говорити про реальне відновлення світового автопрому, але акцентують увагу на тому, що на деяких основних ринках, таких як Франція, Німеччина, Індія, Італія, Корея, Норвегія, Росія, США, вже є оптимістичні показники продажів. А Китай – найбільший національний ринок планети демонструє зростання продажів з квітня, після того як в самому початку цього року сильно постраждав від кризи.

Г-н Фу резюмує, що "з урахуванням того, що попит на мобільність, як очікується, буде продовжувати зростати, перспективи автомобільної промисловості залишаються хорошими, незважаючи на багато викликів, що попереду, таких як посилення електрифікації, зв’язку та автоматизації. Незважаючи на поточну кризу, виробники автомобілів та їх великі мережі постачальників будуть продовжувати формувати майбутнє екологічно чистої і сталої мобільності".

Нагадаємо, що виробництво автомобілів в Україні знилизось на 40%

Втім, у жовтні-листопаді багато урядів європейських країн запровадили лодаун, тож показники продажів автомобілів знову впадуть.