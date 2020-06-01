12 мая сервисные центры МВД начали восстанавливать свою работу, однако наплыва новоиспеченных владельцев не наблюдается.

В течение мая украинцы приобрели и зарегистрировали около 6 тыс. новых машин, сообщает Укравтопром. Падение составило около 15 процентов.

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С 12 мая сервисные центры МВД начали восстанавливать свою работу. До этого времени зарегистрировать новый автомобиль можно было исключительно в дежурных СЦ по электронным каналам связи.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в мае, как и в прошлом году, стала Toyota. В течение месяца 1 026 автомобилей этой японской марки пополнили украинский автопарк. Однако, от своего прошлогоднего результата Тойота отстала на 17 процентов.

На втором месте снова Renault, в активе которой 851 регистрация, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Третья позиция и 51 процентный рост у KIA, автомобили которой выбрал 671 автомобилист. Рост спроса на автомобили KIA поднял вверх в майском рейтинге эту корейскую марку сразу на две ступеньки.

На четвертом месте – Skoda, которая годом ранее занимала шестое место. Но, несмотря на подъем в рейтинге, показатель упал на 9% – до 289 единиц.

Завершает пятерку лидеров мая с результатом 270 зарегистрированных авто – Mercedes-Benz. Майский спрос на автомобили немецкой марки в Украине вырос на 71%.

Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage с результатом – 593 регистрации.

В целом, за первые пять месяцев 2020 года свои первые регистрационные номера получили почти 30 тыс. легковых автомобилей, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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