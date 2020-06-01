12 травня сервісні центри МВС почали відновлювати свою роботу, однак напливу новоспечених власників не спостерігається.

Протягом травня українці придбали і зареєстрували близько 6 тис. нових машин, повідомляє Укравтопром. Падіння склало близько 15 відсотків.

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З 12 травня сервісні центри МВС почали відновлювати свою роботу. До цього часу зареєструвати новий автомобіль можна було виключно у чергових СЦ електронними каналами зв’язку.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів у травні, як і торік, стала Toyota. Протягом місяця 1026 автомобілів цієї японської марки поповнили український автопарк. Однак, від свого минулорічного результату Тойота відстала на 17 відсотків.

На другому місці знову Renault, в активі якої 851 реєстрація, що на 12% менше, ніж торік. Третя позиція і 51 відсоткове зростання у KIA, автомобілі якої обрали 671 автомобіліст. Ріст попиту на автомобілі KIA підняв вгору у травневому рейтингу цю корейську марку відразу на дві сходинки.

На четвертому місці – Skoda, котра роком раніше обіймала шосте місце. Але, незважаючи на підйом у рейтингу, показник впав на 9% – до 289 одиниць.

Завершує п’ятірку лідерів травня з результатом 270 зареєстрованих авто – Mercedes-Benz. Травневий попит на автомобілі німецької марки в Україні зріс на 71%.

Бестселером місяця став автомобіль KIA Sportage з результатом – 593 реєстрації.

Загалом, за перші п’ять місяців 2020 року свої перші реєстраційні номери отримали майже 30 тис. легкових автомобілів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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