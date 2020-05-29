Середній строк врегулювання страхових вимог за шкоду, заподіяну майну, склав 69 днів, скоротившись на 1 день у порівнянні з 4 кв. 2019 р.

В межах системи прямого врегулювання збитків (ПВЗ) середній строк отримання виплати значно пришвидшився (на 6 днів), склавши 41 день.

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Загалом, скорочення строків врегулювання як за системою ПВЗ, так і в рамках звичайної системи є стабільною тенденцією: якщо порівнювати поточний показник з відповідним періодом минулого року, то спостерігається суттєве покращення показників: на 21 день (ПВЗ) та 7 днів відповідно.

У термін до 60 днів врегульовано 62,4% вимог, до 90 днів – 75,2%, до 120 днів - 82,9%.

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