Средний срок урегулирования страховых требований за ущерб, причиненный имуществу, составил 69 дней, сократившись на 1 день по сравнению с 4 кв. 2019 г.

В рамках системы прямого урегулирования убытков (ПУУ) средний срок получения выплаты значительно ускорился (на 6 дней), составив 41 день.

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В общем, сокращение сроков урегулирования посистемой ПУУ, так и в рамках обычной системы является стабильной тенденцией: если сравнить текущий показатель с соответствующим периодом прошлого года, то наблюдается существенное улучшение показателей: на 21 день (ПУУ) и 7 дней соответственно.

В срок до 60 дней урегулированы 62,4% требований, до 90 дней – 75,2%, до 120 дней - 82,9%.

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