Авторынок в Евросоюзе продемонстрировал небывалый рост

Всего за первые четыре месяца года регистрация новых автомобилей в Европейском Союзе выросла на 6,6%, достигнув почти 3,7 миллиона единиц. Об этом сообщает АСЕА. Здесь в лидерах Германия и Испания, где зафиксирован рост на 7,8%. Далее следуют Франция (+7%) и Италия (+6,1%).

Сегмент электромобилей

В апреле количество зарегистрированных электрических автомобилей на аккумуляторах выросло на 14,8% до 108 552 единиц, а их доля на рынке осталась на уровне около 12%. Франция и Бельгия дали наибольший рост – на 45,2% и 41,6% соответственно. С января по апрель было зарегистрировано в общей сложности 441 992 новых аккумуляторных электромобиля, что на 6,4% больше, чем за это время в прошлом году.

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Гибридно-электрические автомобили также продемонстрировали рост: количество регистраций в апреле выросло на 33,1%. Крупнейшие рынки этого сегмента, Франция (+48,1%), Испания (+38,5%), Германия (+25,9%) и Италия (+22,8%), зафиксировали двузначный рост, зарегистрировано 265 992 единиц. Это увеличило долю рынка гибридных электромобилей до 29,1% по сравнению с 24,9% в апреле 2023 года.

В прошлом месяце количество гибридных автомобилей, подключаемых к электросети, выросло на 3,7%. В то время как в Бельгии наблюдалось значительное падение на 17,6%, а во Франции осталось стабильное значение (-0,1%), высокие показатели Германии с повышением на 28,4% помогли сбалансировать сегмент. В апреле гибриды, подключаемые к электросети, составляли 6,8% от общего рынка автомобилей, было продано 62 148 единиц.

Сегмент бензиновых и дизельных автомобилей

В апреле 2024 года продажи бензиновых автомобилей выросли на 7,3% до 328 967 единиц благодаря двузначному росту на ключевых рынках, таких как Испания (+24,1%), Германия (+18,6%) и Италия (+14,1%). Однако их доля на рынке снизилась с 38,1% до 36% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

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А вот рынок дизельных автомобилей оставался стабильным на уровне около 118 000 единиц, что составляет почти 13% рынка. Несмотря на большое падение на таких основных рынках, как Италия (-21,1%), Испания (-19,3%) и Франция (-18,1%), значительный рост в Германии (+28,2%) помог компенсировать эти потери.