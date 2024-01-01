Авторинок у Євросоюзі продемонстрував небувале зростання

Загалом за перші чотири місяці року реєстрація нових автомобілів у Європейському Союзі зросла на 6,6%, досягнувши майже 3,7 мільйона одиниць. Про це повідомляє АСЕА. Тут у лідерах Німеччина та Іспанія, де зафіксовано зростання на 7,8%. Далі йдуть Франція (+7%) та Італія (+6,1%).

Сегмент електромобілів

У квітні кількість зареєстрованих електричних автомобілів на акумуляторах зросла на 14,8% до 108 552 одиниць, а їхня частка на ринку залишилася на рівні близько 12%. Франція та Бельгія дали найбільше зростання - на 45,2% та 41,6% відповідно. З січня по квітень було зареєстровано в цілому 441 992 нових акумуляторних електромобіля, що на 6,4% більше, ніж за цей час торік.

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Гібридно-електричні автомобілі також продемонстрували зростання: кількість реєстрацій у квітні зросла на 33,1%. Найбільші ринки цього сегменту, Франція (+48,1%), Іспанія (+38,5%), Німеччина (+25,9%) та Італія (+22,8%), зафіксували двозначне зростання, зареєстровано 265 992 одиниць. Це збільшило частку ринку гібридних електромобілів до 29,1% порівняно з 24,9% у квітні 2023 року.

Минулого місяця кількість гібридних автомобілів, що підключаються до електромережі, зросла на 3,7%. У той час як у Бельгії спостерігалося значне падіння на 17,6%, а у Франції залишилося стабільне значення (-0,1%), високі показники Німеччини з підвищенням на 28,4% допомогли збалансувати сегмент. У квітні гібриди, що підключаються до електромережі, становили 6,8% від загального ринку автомобілів, було продано 62 148 одиниць.

Сегмент бензинових та дизельних автомобілів

У квітні 2024 року продажі бензинових автомобілів зросли на 7,3% до 328 967 одиниць завдяки двозначному зростанню на ключових ринках, таких як Іспанія (+24,1%), Німеччина (+18,6%) та Італія (+14,1%). Однак їх частка на ринку знизилася з 38,1% до 36% порівняно з тим же місяцем минулого року.

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А ось ринок дизельних автомобілів залишався стабільним на рівні близько 118 000 одиниць, що становить майже 13% ринку. Незважаючи на значне падіння на таких основних ринках, як Італія (-21,1%), Іспанія (-19,3%) та Франція (-18,1%), значне зростання в Німеччині (+28,2%) допомогло компенсувати ці втрати.