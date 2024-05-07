В неприятную ситуацию попал житель Флоренции. Итальянская полиция во время плановой проверки обнаружила, что тот управлял конфискованным автомобилем.

Прошлой осенью местное управление взыскания просроченной задолженности решило конфисковать автомобиль из-за долгов за неуплаченные штрафы. Должнику об этом сообщили, но он продолжал ездить и нарушать ПДД, пишет Forsal.

Всего до последней поездки количество выписанных к оплате штрафов достигло 175, но это мало беспокоило водителя. Как и сообщение о наложенном формальном аресте на автомобиль.

Читайте также Пьяного польского велосипедиста оштрафовали, но он пошел в полицию и получил еще больше

В основном штрафы выписывались за парковку автомобиля в зоне ограниченного движения, на пешеходном переходе, на тротуаре и перекрестке. Немало нарушений зафиксировано за движение по аварийной полосе и за превышение скорости. Это также выливалось в финансовые санкции.

Общая сумма штрафов превысила 30 000 евро. Однако это еще не все, поскольку к этой сумме следует добавить еще и пеню за их неуплату.

Во время проверки данных выяснилось, что по базе данных на транспортное средство наложен формальный арест. Поэтому внедорожник последнего поколения стоимостью 50 тыс. евро патрульные окончательно конфисковали.

Это вас также заинтересует За очистку снега на авто с включенным двигателем водителей начинают штрафовать

Но и это еще не все. На руки владельцу автомобиля выдали квитанцию на уплату 176-го штрафа в размере почти 2 тыс. евро. Основание на этот раз оказалось очень серьезным – за управление... конфискованным авто.