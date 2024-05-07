В неприємну ситуацію потрапив житель Флоренції. Італійська поліція під час планової перевірки виявила, що той керував конфіскованим автомобілем.

Минулої осені місцеве управління стягнення простроченої заборгованості вирішило конфіскувати автомобіль через борги за несплачені штрафи. Боржника про це повідомили, але він продовжував їздити та порушувати ПДР, пише Forsal.

Загалом до останньої поїздки кількість виписаних до сплати штрафів сягнула 175, але це мало турбувало водія. Як і повідомлення про накладений формальний арешт на автомобіль.

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В основному штрафи виписувалися за паркування автомобіля в зоні обмеженого руху, на пішохідному переході, на тротуарі та перехресті. Чимало порушень зафіксовано за рух аварійною смугою та за перевищення швидкості. Це також виливалося у фінансові санкції.

Загальна сума штрафів перевищила 30 000 євро. Однак це ще не все, оскільки до цієї суми варто додати ще й пеню за їх несплату.

Під час перевірки даних з’ясувалося, що по базі даних на транспортний засіб накладено формальний арешт. Отож позашляховик останнього покоління вартістю 50 тис. євро патрульні остаточно конфіскували.

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Але й це ще не все. На руки власнику автомобіля видали квитанцію на сплату 176-го штрафу у розмірі майже 2 тис. євро. Підстава цього разу виявилася дуже серйозною – за керування… конфіскованим авто.