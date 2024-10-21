Багги "Варан" стал машиной переднего края

В основе агрегатной базы продукта украинского производителя лежат доступные компоненты от мировых производителей, включая турбодизельные двигатели и 5-ступенчатые коробки передач. Об этом говорится на сайте Минобороны Украины.

Автомобиль рассчитан на перевозку двух членов экипажа (водитель + пассажир) и 500 килограммов любой поклажи. При необходимости он может тянуть 300-килограммовый прицеп.

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Несмотря на небольшую вместимость, этот автомобиль военные признали пригодным для эксплуатации в войсках. Это – замечательный патрульный, рейдовый, разведывательный транспорт с высокой проходимостью. Его вполне оправданно можно отнести к группе машин переднего края.

Чтобы автомобиль прослужил как можно дольше, нужно не забывать менять основные жидкости и фильтры. Немецкий Bosch производит все виды фильтров для авто - воздушные, масляные, топливные (бензиновые и дизельные), а также для салона. В этих изделиях можно не сомневаться - они всегда высокого качества. Рекламная информация

Скриншот: Авто24

Автомобиль еще в прошлом году прошел (см. видео внизу) первые эксплуатационные испытания в нескольких бригадах Сил территориальной обороны ВСУ, где показал хорошие результаты. После тестов его усовершенствовали, сделали надежным и адаптированным к тяжелым условиям эксплуатации, в т.ч. экстремальных боевых.

Благодаря широко выставленным колесам и низкому центру тяжести его трудно перевернуть даже в сногсшибательных маневрах. "Варан" имеет такую же колесную базу, как американские "хамеры", благодаря чему может идти уже по проложенной колее за машиной разминирования.

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Задняя замоторная зона может использоваться как для перевозки боеприпасов, так и эвакуации раненых или доставки другого имущества. Там для крепления поклажи установлено соответствующую атрибутику фиксации.

Вместимости топливного бака хватает на 200 км пробега. Как отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства, багги по песку развивает скорость более 100 км/ч.