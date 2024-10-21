Багі "Варан" став машиною переднього краю

В основі агрегатної бази продукту українського виробника лежать доступні компоненти від світових виробників, включаючи турбодизельні двигуни та 5-ступеневої коробки передач. Про це йдеться на сайті Міноборони України.

Автомобіль розрахований на перевезення двох членів екіпажу (водій + пасажир) та 500 кілограмів будь-якої поклажі. При потребі він може тягнути 300-кілограмовий причіп.

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Пропри невеличку місткість, цей автомобіль військові визнали придатним для експлуатації у військах. Це – чудовий патрульний, рейдовий, розвідувальний транспорт з високою прохідністю. Його цілком виправдано можна віднести до групи машин переднього краю.

Щоб автомобіль прослужив якомога довше, потрібно не забувати змінювати основні рідини та фільтри. Німецький Bosch виробляє усі види фільтрів для авто - повітряні, оливні, паливні (бензинові та дизельні), а також для салону. В цих виробах можна не сумніватись - вони завжди найвищої якості. Рекламна інформація

Скриншот: Авто24

Автомобіль ще торік пройшов (див. відео внизу) перші експлуатаційні випробування у кількох бригадах Сил територіальної оборони ЗСУ, де показав гарні результати. Після тестів його удосконалили, зробили надійнішим та адаптованим до найважчих умов експлуатації, у т.ч. екстремальних бойових.

Завдяки широко виставленим колесам та низькому центру ваги його важко перевернути навіть у карколомних маневрах. "Варан" має таку ж колісну базу, як американські "хамери", завдяки чому може йти вже по прокладеній колії за машиною розмінування.

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Задня замоторна зона може використовуватися як для перевезення боєприпасів, так і евакуації поранених чи доставлення іншого майна. Там для кріплення поклажі встановлено відповідну атрибутику фіксації.

Місткості паливного бака вистачає на 200 км пробігу. Як зазначається в пресрелізі оборонного відомства, багі по піску розвиває швидкість понад 100 км/год.