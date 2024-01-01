Автомобілі вінницьких чиновників переробляють на багі для військових

Як і у минулі рази, швидкі, маневрові та малопомітні машини також підготували за запитом: бійці спецпідрозділу потребували легкої техніки для підвозу боєкомплектів на поле бою й транспортування поранених.

"Ці машини вже показали себе в роботі. Серед їх переваг – гарна прохідність в умовах бездоріжжя та непомітність для ворожого ока", – підкреслив секретар міськради Павло Яблонський.

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З початку повномасштабної війни це вже п'ята передача техніки згаданому загону ГУР. Моніторинг пресрелізів Вінницької міськради показав, що нині кожного місяця під патронатом мерії виготовляються й відправляються у підрозділи різних родів військ одну-дві багі.

Так нині виглядають багі, з перелицьованих комунальних автівок. Фото: мерія Вінниці

Такі легкі машини переднього краю комунальні підприємства міста виготовляють зі вживаних автівок. Техніка зроблена добротно, рекламацій на її технічний стан з фронту не надходило, а ось заявки на такі малолітражки приходять постійно. За словами військових, машини "чудово показують себе в польових умовах".

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Переобладнання вживаних комунальних автомобілів на фронтові багі узаконено рішенням депутатів міської ради. На сесії депутати підтримали пропозицію й проголосували за зняття з балансу вживаних автівок комунальних підприємств громади.

Щомісяця одну-дві багі мерія від імені громади відправляє у підшефні підрозділи. Фото: мерія Вінниці

Фахівці на місцях кожну машину будують під конкретне замовлення за технічним завданням бойового підрозділу.

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Нині Вінницька громада на постійній основі підтримує 37 військових формувань. Саме з підшефних підрозділів надходять запити на виготовлення таких автівок.

Нагадаємо, у Вінниці це не єдиний виробник та постачальник багі до бойових підрозділів. Вже 149 машин такого класу виготовила й передала захисникам одна з благодійних організацій, що згуртувала волонтерів не тільки Вінницької, але й інших областей.

З правдивих джерел відомо, що найближча велика постача машин переднього краю від цього благодійного об'єднання очікується напередодні свята Незалежності України.