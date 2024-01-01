Автомобили винницких чиновников переделывают на баги для военных

Как и в прошлые разы, быстрые, маневренные и малозаметные машины подготовили по запросу: бойцы спецподразделения нуждались в легкой технике для подвоза боекомплектов на поле боя и транспортировки раненых.

"Эти машины уже показали себя в работе. Среди их преимуществ – хорошая проходимость в условиях бездорожья и малая заметность для вражеского глаза", – подчеркнул секретарь горсовета Павел Яблонский.

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С начала полномасштабной войны это уже пятая передача техники упомянутому подразделению ГУР. Мониторинг пресс-релизов Винницкого горсовета показал, что каждый месяц под патронатом мэрии изготавливают и отправляют в подразделения различных родов войск одну-две багги.

Так сейчас выглядят баги, из перелицованных коммунальных автомобилей. Фото: мэрия Винницы

Такие легкие машины переднего края коммунальные предприятия города изготавливают из подержанных автомобилей. Техника сделана добротно, рекламаций на ее техническое состояние с фронта не поступало, а вот заявки на такие малолитражки приходят постоянно. По словам военных, машины "прекрасно показывают себя в полевых условиях".

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Переоборудование подержанных коммунальных автомобилей на фронтовые багги узаконено решением депутатов городского совета. На сессии депутаты поддержали предложение и проголосовали за снятие с баланса коммунальных предприятий громады подержанные автомобили.

Ежемесячно одну-две багги мэрия от имени громады отправляет в подшефные подразделения. Фото: мэрия Винницы

Специалисты на местах каждую машину строят под конкретный заказ по техническому заданию боевого подразделения.

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Сейчас Винницкая громада на постоянной основе поддерживает 37 военных формирований. Именно из подшефных подразделений поступают запросы на изготовление таких автомобилей.

Напомним, в Виннице это не единственный производитель и поставщик багги в боевые подразделения. Уже 149 машин такого класса изготовила и передала защитникам одна из благотворительных организаций, что сплотила волонтеров не только Винницкой, но и других областей.

Из достоверных источников известно, что ближайшая большая поставка машин переднего края от этого благотворительного объединения ожидается накануне праздника Независимости Украины.