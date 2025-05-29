Батарею электрического Geely Galaxy E5 переехал танк: результат удивил

Как пишет CarNewsChina, испытание имитировало ситуацию, когда батарея автомобиля подвергается экстремальному удару и сжатию во время ДТП. Давление от веса танка было примерно в 1,8 раза выше, чем требуется новыми стандартами безопасности аккумулятор в Китае, которые будут введены с 1 июня.

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При этом никаких признаков пожара, взрыва или тепловой реакции не наблюдалось ни в аккумуляторном блоке, ни в отдельных элементах. К слову, батарея Aegis Gold Brick от Geely, используемая в электрическом Galaxy E5, стала одной из первых в отрасли, соответствующей новым требованиям и получила соответствующую сертификацию от Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Аккумулятор может похвастаться ведущими в отрасли степенями защиты IP68 и IPX9K, технологией интеграции CTB (Cell To Body), сетчатыми структурами с четырьмя энергопоглощающими поперечными сечениями и нижней пластиной в форме сэндвича толщиной 2,6 мм. Конструкция аккумулятора включает жидкостно-электрическое разделение, электрическую изоляцию, теплоотвод и многочисленные защитные меры для повышения безопасности.

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Компания Geely подвергает свою батарею Aegis Gold Brick 36 экстремальным испытаниям, причем 23 теста превышают китайские требования. Автопроизводитель также внедрил новый тест на “удар снизу” в свои корпоративные стандарты и планирует открыть свой портфель патентов на безопасность аккумуляторов для всей отрасли.