Китайские электротакси меняют батареи за 100 секунд

На китайском рынке появились первые автомобили с новыми сверхбыстрыми сменными батареями CATL. Инновационный аккумуляторный блок CATL "Choco-SEB" можно заменить за 100 секунд. Это даже быстрее заправки классического автомобиля с ДВС на АЗС. О новинке известил carnewschina.com.

Уже озвучен ценник на новую машину. По сообщению ведущих китайских СМИ, новый электромобиль со сверхбыстрой зарядкой стоит в Китае от 166 800 юаней, то есть 23 100 долларов. Дальнейшая стоимость зависит от комплектации.

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25 мая компания Changan Automobile объявила, что поставила 1000 электрических автомобилей Oshan 520. Эта модель первой получила сменные батареи CATL Choco-SEB. Производитель заявил, что уже поступило от клиентов более 15 000 заказов.

Фото: CATL

Первые упомянутые 1000 единиц седана Changan Oshan 520 EV, оснащенного инновационной технологией замены аккумуляторов Choco-SEB от CATL, были доставлены оператору такси в Чунцине.

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Напомним, Changan Oshan 520 является электрической версией существующего бензинового седана Changan Eado (4770х1840х1470 мм) с колесной базой 2765 мм. В салоне современное наполнение и оформление.

Машина комплектуется электродвигателем мощностью 105 кВт (141 л.с.), расположенным на передней оси. Аккумулятор CATL LFP Choco-SEB емкостью 56 кВт-ч обеспечивает запас хода до 515 км.

Фото: CATL

По данным CATL, она уже установила 34 станции обмена Choco-SEB в Чунцине, родном городе Changan. До конца года в городе будет введено в действие еще более 50 станций. Всего до конца 2025 года планируется поставить 1 000 станций для замены аккумуляторов в 31 городе Китая.

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Впрочем, это только начало, поскольку другие крупные автопроизводители (GAC, Chery, NIO, FAW и BAIC) уже начали сотрудничать с CATL для комплектации своих электромобилей батареей Choco-SEB. Этот производитель батарей поставил цель сделать зарядку электромобиля даже проще, чем классическая заправка автомобиля на АЗС.

Фото: CATL

Согласно последним данным SNE Research, CATL сохраняет лидерство на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей, удерживая долю 28,8% в течение первых двух месяцев 2025 года по сравнению с 26,9% за аналогичный период прошлого года.