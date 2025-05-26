Китайські електротаксі змінюють батареї за 100 секунд

На китайському ринку з’явилися перші автомобілі з новими надшвидкими змінними батареями CATL. Інноваційний акумуляторний блок CATL "Choco-SEB" можна замінити за 100 секунд. Це навіть швидше від заправки класичного автомобіля з ДВЗ на АЗС. Про новинку сповістив carnewschina.com.

Вже озвучено цінник на нову машину. За повідомленням провідних китайських ЗМІ, новий електромобіль з надшвидкою зарядкою коштує у Китаї від 166 800 юанів, тобто 23 100 доларів. Подальша вартість залежить від комплектації.

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25 травня компанія Changan Automobile оголосила, що поставила 1000 електричних автомобілів Oshan 520. Ця модель першою отримала змінні батареї CATL Choco-SEB. Виробник заявив, що вже надійшло від клієнтів понад 15 000 замовлень.

Фото: CATL

Перші згадані 1000 одиниць седана Changan Oshan 520 EV, оснащеного інноваційною технологією заміни акумуляторів Choco-SEB від CATL, були доставлені оператору таксі в Чунціні.

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Нагадаємо, Changan Oshan 520 є електричною версією існуючого бензинового седана Changan Eado (4770х1840х1470 мм) з колісною базою 2765 мм. У салоні сучасне наповнення та оформлення.

Машина комплектується електродвигуном потужністю 105 кВт (141 к.с.), розташованим на передній осі. Акумулятор CATL LFP Choco-SEB місткістю 56 кВт-год забезпечує запас ходу до 515 км.

Фото: CATL

За даними CATL, вона вже встановила 34 станції обміну Choco-SEB у Чунціні, рідному місті Changan. До кінця року в місті буде введено в дію ще понад 50 станцій. Загалом до кінця 2025 року планується поставити 1 000 станцій для заміни акумуляторів у 31 місті Китаю.

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Втім, це тільки початок, оскільки інші великі автовиробники (GAC, Chery, NIO, FAW і BAIC) вже розпочали співпрацювати з CATL для комплектації своїх електромобілів батареєю Choco-SEB. Цей виробник батарей поставив за мету зробити зарядку електромобіля навіть простішою, ніж класична заправка автомобіля на АЗС.

Фото: CATL

Згідно з останніми даними SNE Research, CATL зберігає лідерство на світовому ринку акумуляторів для електромобілів, утримуючи частку 28,8% протягом перших двох місяців 2025 року порівняно з 26,9% за аналогічний період минулого року.