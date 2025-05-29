Батарею електричного Geely Galaxy E5 переїхав танк: результат здивував

Як пише CarNewsChina, випробування імітувало ситуацію, коли батарея автівки піддається екстремальному удару та стисненню під час ДТП. Тиск від ваги танка був приблизно в 1,8 рази вищим, ніж вимагається новими стандартами безпеки акумулятор в Китаю, що будуть запроваджені з 1 червня.

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При цьому жодних ознак пожежі, вибуху чи теплової реакції не спостерігалося ні в акумуляторному блоці, ні в окремих елементах. До слова, батарея Aegis Gold Brick від Geely, що використовується в електричному Galaxy E5, стала однією з перших у галузі, що відповідає новим вимогам й отримала відповідну сертифікацію від Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю.

Акумулятор може похвалитися провідними в галузі ступенями захисту IP68 та IPX9K, технологією інтеграції CTB (Cell To Body), сітчастими структурами з чотирма енергопоглинаючими поперечними перерізами та нижньою пластиною у формі сендвіча товщиною 2,6 мм. Конструкція акумулятора включає рідинно-електричне розділення, електричну ізоляцію, тепловідведення та численні захисні заходи для підвищення безпеки.

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Компанія Geely піддає свою батарею Aegis Gold Brick 36 екстремальним випробуванням, причому 23 тести перевищують китайські вимоги. Автовиробник також впровадив новий тест на “удар знизу” у свої корпоративні стандарти та планує відкрити свій портфель патентів на безпеку акумуляторів для всієї галузі.