Батарея VW ID3 прошла тест на потерю емкости: результат впечатляющий

Даже несмотря на то, что компания Volkswagen дает гарантию на собственные батареи всего в 100 000 километров, последнее испытание ADAC доказало, что высоковольтный аккумулятор Volkswagen ID.3 не имеет недостатков даже после окончания гарантийного срока. В общем электромобиль прошел четыре типа испытаний, в рамках которых он преодолел более 160 000 километров за четыре года. Для теста выбрали ID.3 Pro S с полезной емкостью аккумулятора 77 кВт-ч. Эксперты не экономили аккумулятор.

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Чтобы как можно быстрее достичь 160 000 километров, для зарядки ID.3 в течение более 40 процентов сеансов зарядки использовались скоростные зарядные станции. Кроме того, вопреки рекомендациям, автомобиль также оставляли на зарядной станции со 100-процентным уровнем заряда между тест-драйвами, иногда в течение нескольких дней. Это было первым в своем роде испытанием на выносливость для семейного автомобиля ID.

Между тест-драйвами инженеры Баварского испытательного и технологического центра неоднократно проверяли состояние аккумулятора. Учитывался State of Health (SoH), потребления и скорость приема заряда. В результате оказалось, что автомобиль все еще имеет исправный аккумулятор, емкость которого сохранилась на уровне 91%.

ADAC имеет четкую рекомендацию для владельцев: обновление программного обеспечения следует всегда устанавливать. Во время испытания на выносливость ID.3 получил несколько обновлений программного обеспечения, в частности Планировщик маршрута для электромобилей, который планирует остановки для зарядки на длинных маршрутах, чтобы пункт назначения был достигнут как можно быстрее.

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Кроме различных исправлений ошибок, обновления включали увеличение мощности зарядки до 170 кВт, а также положительно повлияли на потребление энергии. Другие положительные моменты, отмечены тестировщиками ADAC: несмотря на большой пробег, кузов и шасси были в хорошем состоянии.