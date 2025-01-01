Батарея VW ID.3 пройшла тест на втрату ємності: результат вражаючий

Навіть попри те, що компанія Volkswagen дає гарантію на власні батареї всього в 100 000 кілометрів, останнє випробування ADAC довело, що високовольтний акумулятор Volkswagen ID.3 не має недоліків навіть після закінчення гарантійного терміну. Загалом електромобіль пройшов чотири типи випробувань, в рамках яких він подолав понад 160 000 кілометрів за чотири роки. Для тесту обрали ID.3 Pro S з корисною ємністю акумулятора 77 кВт-год. Експерти не економили акумулятор.

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Щоб якомога швидше досягти 160 000 кілометрів, для заряджання ID.3 протягом понад 40 відсотків сеансів заряджання використовувалися швидкісні зарядні станції. Крім того, всупереч рекомендаціям, автомобіль також залишали на зарядній станції зі 100-відсотковим рівнем заряду між тест-драйвами, іноді протягом кількох днів. Це було першим у своєму роді випробуванням на витривалість для сімейного автомобіля ID.

Між тест-драйвами інженери Баварського випробувального та технологічного центру неодноразово перевіряли стан акумулятора. Враховувався State of Health (SoH), споживання та швидкість прийому заряду. В результаті виявилось, що автівка все ще має справний акумулятор, ємність якого збереглась на рівні 91%.

ADAC має чітку рекомендацію для власників: оновлення програмного забезпечення слід завжди встановлювати. Під час випробування на витривалість ID.3 отримав кілька оновлень програмного забезпечення, зокрема Планувальник маршруту для електромобілів, який планує зупинки для заряджання на довших маршрутах, щоб пункт призначення було досягнуто якомога швидше.

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Окрім різних виправлень помилок, оновлення включали збільшення потужності заряджання до 170 кВт, а також позитивно вплинули на споживання енергії. Інші позитивні моменти, відзначені тестувальниками ADAC: попри великий пробіг, кузов та шасі були в хорошому стані.