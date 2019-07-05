Правда, это лишь дизайнерский проект и серийно выпускаться он не будет.

Баварское подразделение мотоциклов BMW Motorrad на традиционном шоу 5 июля демонстрирует новейшие разработки. На нем решили показать пикап, который сможет перевозить мотоциклы.

Такой пикап был разработан командой стажеров на заводе BMW в Мюнхене на базе внедорожника Х7. На это у команды ушло десять месяцев.

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Автомобиль базируется на кузове X7 xDrive40i, имеет под капотом 340-сильный двигатель. Машина вышла на 100 мм длиннее донора и на 200 кг легче.

Кузов пикапа покрыт полированным тиком, другие детали также сделаны из дорогих материалов. Хотя в кабине помещается пятеро взрослых, кузов имеет достаточно места для мотоцикла BMW F 850 GS. Длина багажного отсека колеблется от 140 см до 200 – с открытой "крышкой".

Напомним, что студенты превратили Skoda Kodiaq на пикап.