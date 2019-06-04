Это уже шестой подобный проект. Над этим работало 35 студентов, которым понадобилось 2000 часов, чтобы превратить серийный кроссовер в уникальный пикап.

Студенты профессионального техникума Skoda в Млада-Болеславе создали уникальный пикап на базе Kodiaq.

Также интересно: Взгляните на самые уродливые на лимузины Украины и окрестностей

Названный Skoda Mountiaq пикап стал шестым концептом, созданным подрастающим поколением дизайнеров. Над машиной они работали в течение 8 месяцев, потратив на "Маунтияк" более 2000 часов работы.

Skoda Kodiaq превратилась в двухдверку с большим грузовым отсеком, в котором есть ниши под полом и подсветка. На крыше автомобиля установлена светодиодная "люстра".

Фото: пикап Skoda Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq / Skoda

Стандартные диски автомобиля заменили 17-дюймовыми колесами с внедорожными покрышками. Колея машины расширена, установлен шноркель и лебедка в переднем бампере. Дорожный просвет пикапа на 10 сантиметров больше, чем у базового кроссовера. Окрашен пикап в эксклюзивный цвет Sunset Orange. Двигатель – стоковый 190-сильный 2.0 TSI.

В салоне появились спортивные сиденья с черно-оранжевой обшивкой и вышитыми на спинках логотипами модели. Ассортимент фирменных фишек Simply Clever включает в себя встроенный холодильник, пару раций, акустику с 2000-ваттным сабвуфером и напечатанные на 3D-принтере колпачки колес.

Также интересно: Первые изображения Skoda Octavia 2020