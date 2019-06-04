Це вже шостий подібний проект. Над цим працювало 35 студентів, яким знадобилось 2000 годин, аби перетворити серійний кросовер на унікальний пікап.

Студенти професійного технікуму Skoda у Млада-Болеславі створили унікальний пікап на базі Kodiaq.

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Названий Skoda Mountiaq пікап став шостим концептом, створеним підростаючим поколінням дизайнерів. Над машиною вони працювали протягом 8 місяців, витративши на “Маунтіяк” більше 2000 годин праці.

Skoda Kodiaq перетворився на дводверку з великим вантажним відсіком, в якому є ніші під підлогою та підсвітка. На даху автомобіля встановлена світлодіодна ”люстра”.

Фото: пікап Skoda Mountiaq на базі кросовера Kodiaq / Skoda

Стандартні диски автомобіля замінили 17-дюймовими колесами з позашляховими покришками. Колія машини розширена, встановлено шноркель і лебідку в передньому бампері. Дорожній просвіт пікапа на 10 сантиметрів більше, ніж у базового кросовера. Пофарбований пікап в ексклюзивний колір Sunset Orange. Двигун – стоковий 190-сильний 2.0 TSI.



У салоні з'явилися спортивні сидіння з чорно-помаранчевої обшивкою і вишитими на спинках логотипами моделі. Асортимент фірмових фішок Simply Clever включає в себе вбудований холодильник, пару рацій, акустику з 2000-ватним сабвуфером і надруковані на 3D-принтері ковпачки коліс.

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