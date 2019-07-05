Щоправда, це лише дизайнерський проект і серійно випускатись він не буде.

Баварський підрозділ мотоциклів BMW Motorrad на традиційному шоу 5 липня демонструє найновіші розробки. На ньому вирішили показати пікап, який зможе перевозити мотоцикли.

Такий пікап був розроблений командою стажерів на заводі BMW в Мюнхені на базі позашляховика Х7. На це у команди пішло десять місяців.

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Автомобіль базується на кузові X7 xDrive40i, має під капотом 340-сильний двигун. Машина вийшла на 100 мм довшою за донора та на 200 кг легшою.

Кузов пікапа покритий полірованим тиком, інші деталі також зроблені з дорогих матеріалів. Хоча в кабіні поміщається п'ятеро дорослих, кузов має достатньо місця для мотоцикла BMW F 850 GS. Довжина багажного відсіку коливається від 140 см до 200 – з відкритою "лядою".

Нагадаємо, що студенти перетворили Skoda Kodiaq на пікап.