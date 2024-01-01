Базовый Fiat Grande Panda будет иметь пластик вместо экрана

Как сообщает Motor1, на этой пластиковой пластине Fiat устанавливает специальное крепление для телефона и USB-порт рядом с ним. Это довольно странное сочетание поскольку даже в комплектации начального уровня автомобиль имеет 10-дюймовую цифровую панель приборов.

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Экономия на этом не заканчивается. Базовая версия имеет зеркала с ручной регулировкой, обычный кондиционер и поворотные задние окна. Также в таком исполнении кроссовер получает 16-дюймовые стальные диски.

Такие упрощения позволили Grande Panda стоить от 18 900 евро. Это не очень дешево, но нужно учитывать, что цена включает налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 22%, который применяется в Италии. Некоторые европейские страны имеют даже более высокие показатели, в частности Венгрия (27%) и Финляндия (25,5%), тогда как Хорватия, Дания и Швеция имеют 25%. Самый низкий НДС в Люксембурге – 17%.

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Клиенты, которые хотят 10,25-дюймовый экран мультимедиа, должны раскошелиться на 1500 евро за следующий уровень комплектации. В таком исполнении Grande Panda также будет иметь светодиодные фары, круиз-контроль, электрические задние стеклоподъемники и другие преимущества.