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Базовый Fiat Grande Panda будет иметь пластик вместо экрана

Большие сенсорные экраны нравятся далеко не всем, однако, решение, которое нашли инженеры Fiat, также не будет иметь многих сторонников. Базовый Fiat Grande Panda не будет иметь дисплея мультимедиа, однако автопроизводитель решил просто закрыть место под него пластиковой заглушкой.
Как выглядит салон самого дешевого Fiat Grande Panda без центрального монитора - Auto24

ФОТО: Motor1|

Fiat Grande Panda в базовой версии

Даниил Северенчук
logo31 января, 20:10
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Как сообщает Motor1, на этой пластиковой пластине Fiat устанавливает специальное крепление для телефона и USB-порт рядом с ним. Это довольно странное сочетание поскольку даже в комплектации начального уровня автомобиль имеет 10-дюймовую цифровую панель приборов.

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Экономия на этом не заканчивается. Базовая версия имеет зеркала с ручной регулировкой, обычный кондиционер и поворотные задние окна. Также в таком исполнении кроссовер получает 16-дюймовые стальные диски.

Такие упрощения позволили Grande Panda стоить от 18 900 евро. Это не очень дешево, но нужно учитывать, что цена включает налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 22%, который применяется в Италии. Некоторые европейские страны имеют даже более высокие показатели, в частности Венгрия (27%) и Финляндия (25,5%), тогда как Хорватия, Дания и Швеция имеют 25%. Самый низкий НДС в Люксембурге – 17%.

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Клиенты, которые хотят 10,25-дюймовый экран мультимедиа, должны раскошелиться на 1500 евро за следующий уровень комплектации. В таком исполнении Grande Panda также будет иметь светодиодные фары, круиз-контроль, электрические задние стеклоподъемники и другие преимущества.

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