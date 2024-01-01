Fiat интегрирует зарядные кабели в собственные электромобили

Как сообщает Autocar, в Fiat Grande Panda пружинный зарядный кабель спрятан в передней части за панелью с логотипом, однако в других будущих моделях его расположение может быть изменено.

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Fiat описывает эту опцию как новый способ "переизобрести" зарядку. Карлос Таварес, генеральный директор материнской компании Fiat Stellantis, считает, что интеграция зарядных кабелей в конструкцию автомобиля положительно повлияет на восприятие удобства электромобилей у новых клиентов.

"Мы находим решение, чтобы не бросать зарядный кабель в грязь. У вас есть эти фантастические автомобили – полные технологий, великолепных материалов, хорошей отделки – и первое, что вы делаете после зарядки, это кладете кабель на землю, он грязный, и вы бросаете его обратно в свой багажник. Это не очень высокие технологии", — сказал Таварес.

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В новом Fiat Grande Panda встроенный кабель имеет мощность зарядки до 7,4 кВт, что позволяет получить около 195 км заряда за 4 часа 10 минут. Большая скорость зарядки недоступна из-за потребности в охлаждении. Отдельный зарядный порт постоянного тока расположен сбоку автомобиля и поддерживает заряд до 100 кВт.