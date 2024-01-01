Каким будет Fiat от Армани и другие новинки от итальянцев

О 500e Giorgio Armani какой-то детализированной информации не прозвучало, сообщения скупы и малозначимы, чего не скажешь об обнародованных характеристиках электрической версии Grande Panda. На это ссылается Motor Media Review.

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Panda оснащена батареей емкостью 44 кВт-ч, которая питает электромотор мощностью 111 лошадиных сил (83 кВт). Ожидается, что запас хода по стандарту WLTP превысит 320 км, что является очень приятным показателем, особенно учитывая стартовую цену, которая будет меньше 25 000 евро.

Фото: Fiat

Fiat также подтвердил планы выпуска гибридной версии Grande Panda, но в детали не вдавался. Ожидается, что эта модификация будет оснащена трехцилиндровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил (75 кВт), 48-вольтовой литий-ионной батареей и шестиступенчатой коробкой передач с интегрированным электромотором мощностью 28 лошадиных сил (21 кВт).

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Fiat представил также несколько фотографий интерьера Grande Panda. Салон выполнен в ярких цветах и оснащен 10-дюймовой цифровой приборной панелью и 10,25-дюймовой информационно-развлекательной системой.

Интерьер дополняют двухспицевый руль, минималистичный рычаг переключения передач и "Bambox" на панели приборов.