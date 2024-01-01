Художник показал Fiat Grande Panda от Abarth: фото

Кроссовер предлагается с гибридными и электрическими силовыми установками и является первым представителем нового языка дизайна бренда. Однако, виртуальный художник и создатель цифровых рендеров, известный в сети как KDesign AG, решил улучшить его.

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Как отмечает Autoevolution, для этого он решил создать собственную воображаемую версию Grande Panda от Abarth. Он изменил шильдики и придал кроссоверу иных бамперов с более агрессивным стилем и массивными воздухозаборниками.

Однако, автор не указал, какой именно двигатель использует воображаемая модель. Наверное, лучшим вариантом для замены силовой установки, стала бы электрическая трансмиссия от Abarth 600e.

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Она имеет мощность в 237 лошадиных сил, что делает Abarth 600e самым мощным автомобилем бренда. Автомобиль также имеет спортивные механические изменения, такие как заниженная подвеска, расширенная колея и аэродинамические улучшения.