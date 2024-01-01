Художник показав Fiat Grande Panda від Abarth: фото

Кросовер пропонується з гібридними та електричними силовими установками і є першим представником нової мови дизайну бренду. Однак, віртуальний художник й творець цифрових рендерів, відомий в мережі як KDesign AG, вирішив покращити його.

Читайте також: Офіційно представлено новий Fiat Grande Panda

Як зазначає Autoevolution, для цього він вирішив створити власну уявну версію Grande Panda від Abarth. Він змінив шильдики та надав кросоверу інакших бамперів з агресивнішим стилем та масивними повітрозабірниками.

Проте, автор не зазначив, який саме двигун використовує уявна модель. Напевно, найкращим варіантом для заміни силової установки, стала б електрична трансмісія від Abarth 600e.

Також цікаво: Abarth представив найпотужніший автомобіль в своїй лінійці

Вона має потужність в 237 кінських сил, що робить Abarth 600e найпотужнішим автомобілем бренду. Автомобіль також має спортивні механічні зміни, такі як занижена підвіска, розширена колія та аеродинамічні покращення.