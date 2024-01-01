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Художник показав Fiat Grande Panda від Abarth: фото

Нещодавно представлений Fiat Grande Panda заснований на платформі Stellantis Smart Car Platform, яку також використовують Citroen C3, Opel Frontera та абсолютно новий Citroen C3 Aircross.
Як може виглядати Fiat Grande Panda від Abarth: фото - Auto24

ФОТО: Instagram kdesignag|

Неофіційний рендер Abarth Grande Panda

Данило Северенчук
logo1 липня, 21:30
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Кросовер пропонується з гібридними та електричними силовими установками і є першим представником нової мови дизайну бренду. Однак, віртуальний художник й творець цифрових рендерів, відомий в мережі як KDesign AG, вирішив покращити його.

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Як зазначає Autoevolution, для цього він вирішив створити власну уявну версію Grande Panda від Abarth. Він змінив шильдики та надав кросоверу інакших бамперів з агресивнішим стилем та масивними повітрозабірниками.

Проте, автор не зазначив, який саме двигун використовує уявна модель. Напевно, найкращим варіантом для заміни силової установки, стала б електрична трансмісія від Abarth 600e.

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Вона має потужність в 237 кінських сил, що робить Abarth 600e найпотужнішим автомобілем бренду. Автомобіль також має спортивні механічні зміни, такі як занижена підвіска, розширена колія та аеродинамічні покращення.

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