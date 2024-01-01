Яким буде Fiat від Армані та інші новинки від італійців

Про 500e Giorgio Armani якоїсь деталізованої інформації не прозвучало, повідомлення скупі й малозначущі, чого не скажеш про оприлюднені характеристики електричної версії Grande Panda. На це посилається Motor Media Review.

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Panda оснащена батареєю місткістю 44 кВт-год, яка живить електромотор потужністю 111 кінських сил (83 кВт). Очікується, що запас ходу за стандартом WLTP перевищить 320 км, що є дуже приємним показником, особливо з огляду на стартову ціну, яка буде меншою за 25 000 євро.

Фото: Fiat

Fiat також підтвердив плани випуску гібридної версії Grande Panda, але в деталі не вдавався. Очікується, що ця модифікація буде оснащена трициліндровим двигуном потужністю 100 кінських сил (75 кВт), 48-вольтовою літій-іонною батареєю та шестиступеневою коробкою передач з інтегрованим електромотором потужністю 28 кінських сил (21 кВт).

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Fiat представив також декілька фотографій інтер’єру Grande Panda. Салон виконаний у яскравих кольорах і оснащений 10-дюймовою цифровою панеллю приладів та 10,25-дюймовою інформаційно-розважальною системою.

Інтер’єр доповнюють двоспицеве кермо, мінімалістичний важіль перемикання передач та "Bambox" на панелі приладів.