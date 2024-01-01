Fiat інтегрує зарядні кабелі у власні електромобілі

Як повідомляє Autocar, в Fiat Grande Panda пружинний зарядний кабель сховано у передній частині за панеллю з логотипом, проте в інших майбутніх моделях його розташування може бути змінене.

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Fiat описує цю опцію як новий спосіб «перевинайти» зарядку. Карлос Таварес, генеральний директор материнської компанії Fiat Stellantis, вважає, що інтеграція зарядних кабелів в конструкцію автомобіля позитивно вплине на сприйнятті зручності електромобілів у нових клієнтів.

«Ми знаходимо рішення, щоб не кидати зарядний кабель у багнюку. У вас є ці фантастичні автомобілі – повні технологій, чудових матеріалів, гарної обробки – і перше, що ви робите після зарядки, це кладете кабель на землю, він брудний, і ви кидаєте його назад у свій багажник. Це не дуже високі технології», - сказав Таварес.

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У новому Fiat Grande Panda вбудований кабель має потужність заряджання до 7,4 кВт, що дозволяє отримати близько 195 км заряду за 4 години 10 хвилин. Більша швидкість заряджання недоступна через потребу в охолодженні. Окремий зарядний порт постійного струму розташований збоку автомобіля й підтримує заряд до 100 кВт.