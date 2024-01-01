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Базовий Fiat Grande Panda матиме пластик замість екрану

Великі сенсорні екрани подобаються далеко не всім, проте, рішення, яке знайшли інженери Fiat, також не матиме багатьох прихильників. Базовий Fiat Grande Panda не матиме дисплею мультимедіа, проте автовиробник вирішив просто закрити місце під нього пластиковою заглушкою.
Як виглядає салон найдешевшого Fiat Grande Panda без центрального монітора - Auto24

ФОТО: Motor1|

Fiat Grande Panda в базовій версії

Данило Северенчук
logo31 січня, 20:10
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Як повідомляє Motor1, на цій пластиковій пластині Fiat встановлює спеціальне кріплення для телефону та USB-порт поруч з ним. Це досить дивне поєднання оскільки навіть в комплектації початкового рівня автівка має 10-дюймову цифрову панель приладів.

Детальніше: Офіційно представлено новий Fiat Grande Panda

Економія на цьому не закінчується. Базова версія має дзеркала з ручним регулюванням, звичайний кондиціонер й поворотні задні вікна. Також в такому виконанні кросовер отримує 16-дюймові сталеві диски.

Такі спрощення дозволили Grande Panda коштувати від 18 900 євро. Це не дуже дешево, але потрібно враховувати, що ціна включає податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 22%, який застосовується в Італії. Деякі європейські країни мають навіть вищі показники, зокрема Угорщина (27%) та Фінляндія (25,5%), тоді як Хорватія, Данія та Швеція мають 25%. Найнижчий ПДВ у Люксембурзі – 17%.

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Клієнти, які хочуть 10,25- дюймовий екран мультимедіа, повинні розщедритися на 1500 євро за наступний рівень комплектації. В такому виконанні Grande Panda також матиме світлодіодні фари, круїз-контроль, електричні задні склопідйомники та інші переваги.

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