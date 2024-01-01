Базовий Fiat Grande Panda матиме пластик замість екрану

Як повідомляє Motor1, на цій пластиковій пластині Fiat встановлює спеціальне кріплення для телефону та USB-порт поруч з ним. Це досить дивне поєднання оскільки навіть в комплектації початкового рівня автівка має 10-дюймову цифрову панель приладів.

Детальніше: Офіційно представлено новий Fiat Grande Panda

Економія на цьому не закінчується. Базова версія має дзеркала з ручним регулюванням, звичайний кондиціонер й поворотні задні вікна. Також в такому виконанні кросовер отримує 16-дюймові сталеві диски.

Такі спрощення дозволили Grande Panda коштувати від 18 900 євро. Це не дуже дешево, але потрібно враховувати, що ціна включає податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 22%, який застосовується в Італії. Деякі європейські країни мають навіть вищі показники, зокрема Угорщина (27%) та Фінляндія (25,5%), тоді як Хорватія, Данія та Швеція мають 25%. Найнижчий ПДВ у Люксембурзі – 17%.

Читайте також: Fiat інтегрує зарядні кабелі у власні електромобілі

Клієнти, які хочуть 10,25- дюймовий екран мультимедіа, повинні розщедритися на 1500 євро за наступний рівень комплектації. В такому виконанні Grande Panda також матиме світлодіодні фари, круїз-контроль, електричні задні склопідйомники та інші переваги.