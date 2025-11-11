Базовый Toyota Hilux 2026 года сохранил "механику" и старомодный характер

Как пишет Motor1, автопроизводитель решил показать базовую версию пикапа для Таиланда, доказав, что рынок для утилитарных рабочих машин все еще существует. Модель девятого поколения сохраняет стальные диски, галогенные фары и даже неокрашенные дверные ручки и зеркала, а в салоне - тканевые сиденья и жесткий пластик без декоративных вставок.

Под капотом все без сюрпризов: надежные бензиновые и дизельные “четверки”, задний привод и простая механика. Toyota подтвердила, что эта конфигурация не перешла на новую платформу, так что Hilux продолжает опираться на проверенную временем архитектуру.

Для различных рынков предусмотрено несколько типов кузова - от однокабинной версии до Double Cab, которая останется основной для Европы. А в будущем семейство Hilux расширится: в 2025 году появится электрическая модификация, а в 2028-м - версия на водородных топливных элементах.

Хотя высшие комплектации уже получили современный мультимедийный экран и обновленный салон, базовая модель осталась настоящей “рабочей лошадкой” - именно за это Hilux ценят в мире более пяти десятилетий. С 1968 года продано более 21 миллиона этих пикапов, и новая генерация, похоже, только укрепит эту легендарную репутацию.