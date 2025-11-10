В Винницкой области дети и взрослые передали военным пикапы и внедорожники

Два события показали стремление винничан разных поколений приблизить победу.

Как говорится на ФБ-странице мэрии, винницкие школьники, педагоги, родители и все налогоплательщики в очередной раз доказали, что сила общества – в единстве.

Читайте также Жители Винницкой области передали для ВСУ полезную автотехнику

Кроссоверы "детские", но дело взрослое

Лицеи №23 и №35 передали на фронт два внедорожника (один из них – Nissan X-Trail первого поколения) и пакеты с подарками для защитников. Кроме машин, лицеисты за деньги с благотворительных мероприятий осуществили полную заправку баков горючим, добавили в кузов пикапов комплект колес, коробки со средствами гигиены, теплые вещи, носки, перчатки и тому подобное.

Как отметил директор лицея №35 Николай Биць, этот транш состоялся благодаря совместным усилиям учеников, родителей, администрации и педагогического коллектива, в результате чего "удалось сделать что-то действительно весомое для наших воинов".

Детвора с купленными автомобилями и необходимыми для армии товарами присоединилась к великому делу, что приближает победу. Фото: Винницкая мэрия

В ходе передачи техники педагоги заверили, что инициатива у них не первая и не последняя. Благотворительные акции будут продолжаться и в дальнейшем.

Почин детворы громада поддержала

Громада Винницы почти одновременно передала пять новых внедорожников в подразделение, чьи мобильные зенитные отряды прикрывают город от "шахедов".

Читайте также В Виннице закупили мини-тракторы, которые заменят 80 дворников

Это уже седьмой транш винничан этому подразделению. Теперь к армейцам ПВО Винницкой области направлены хорошо знакомые пикапы Toyota Hilux. Об этих внедорожных машинах редакция Авто24 писала неоднократно.

Стоит лишь отметить, что переданы новые машины, практически с нулевым пробегом, за исключением перегона с платформы к заказчику (см. видео наших коллег из ТК Вита внизу).

Мобильным отрядам ПВО достались надежные в эксплуатации пикапы Toyota Hilux. Фото: Винницкая мэрия

Громада предусмотрела на помощь более одного миллиарда гривен

По словам представителей мэрии, отныне защиту неба Винницкой области осуществляют 26 переданных громадой автомобилей. Всего в этом году Винницкая община выделила из собственного бюджета на безопасность и оборону более 1 млрд грн.

Читайте также Винницкие багги получили собственное название: досадные врагу "Хищники" уже на фронте

Эти деньги зарезервированы именно на поддержку подразделений Сил обороны, в т.ч. местного территориального формирования.