На Вінниччині діти й дорослі передали військовим пікапи та позашляховики

Дві події засвідчили прагнення вінничан різних поколінь наблизити перемогу.

Як йдеться на ФБ-сторінці мерії, вінницькі школярі, педагоги, батьки та всі платники податків в черговий раз довели, що сила громади – у єдності.

Кросовери "дитячі", але справа доросла

Ліцеї №23 та №35 передали на фронт два позашляховики (один з них – Nissan X-Trail першого покоління) та пакунки з подарунками для захисників. Окрім машин, ліцеїсти за гроші з благодійних заходів здійснили повну заправку баків пальним, додали в кузов пікапів комплект коліс, коробки з засобами гігієни, теплі речі, шкарпетки, рукавиці тощо.

Як зазначив директор ліцею №35 Микола Биць, цей транш відбувся завдяки спільним зусиллям учнів, батьків, адміністрації та педагогічного колективу, в результаті чого "вдалося зробити щось справді вагоме для наших воїнів".

Дітвора з купленими автомобілями та необхідними для армії товарами долучилася до величної справи, що наближає перемогу. Фото: Вінницька мерія

В ході передачі техніки освітяни запевнили, що ініціатива у них не перша і не остання. Благодійні акції триватимуть і надалі.

Почин дітвори громада підтримала

Громада Вінниці майже одночасно передала п'ять нових позашляховиків підрозділу, чиї мобільні зенітні загони прикривають місто від "шахедів".

Це вже сьомий транш вінничан цьому підрозділу. Цього разу до армійців ППО Вінниччини спрямовано добре знайомі пікапи Toyota Hilux. Про ці позашляхові машини редакція Авто24 писала неодноразово.

Варто лише зазначити, що передано нові машини, практично з нульовим пробігом, за винятком перегону з платформи до замовника (див. відео наших колег з ТК Віта внизу).

Мобільним загонам ППО перепали надійні в експлуатації пікапи Toyota Hilux. Фото: Вінницька мерія

Громада передбачила на допомогу понад один мільярд гривень

За словами представників мерії, відтепер захист неба Вінниччини здійснюють 26 переданих громадою автомобілів. Загалом цьогоріч Вінницька громада виділила з власного бюджету на безпеку та оборону понад 1 млрд грн.

Ці гроші зарезервовано саме на підтримку підрозділів Сил оборони, у т.ч. місцевого територіального формування.