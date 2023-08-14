Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб Вінниці передав для військових лазню на колесах та відправив у відрядження на передову мобільний стоматологічний кабінет з бригадою медиків.

Пересувний лазне-пральний комплекс на рамі двовісного дишлового колісного причепа відповідає усім дорожнім стандартам ПДР за габаритними розмірами та вагою, має належні прилади освітлення та стандартну гальмівну систему. Всередині встановлено бойлери для обігріву води, розміщено душову зону на 6 місць, пральні машини та сушарками. За день у такій лазні зможуть прийняти теплий душ, поголитися, випрати та висушити речі 80-150 військових.

До підшефної бригади ТРО на Херсонщину також вирушить пересувний стоматологічний кабінет у спеціалізованій кузовній надбудові на вантажному шасі Mercedes-Benz. Спеціалізована машина прийшла у вигляді гуманітарної допомоги з-за кордону.

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Цією автівкою у відрядження відбуває бригада Вінницької міської стоматологічної поліклініки у складі лікаря-хірурга Бориса Марчука та медичної сестри Мирослави Столярової, які надаватимуть стоматологічні послуги нашим воякам, а при потребі вони у змозі вдатися до польової хірургії. Наразі зі згаданої бригади надійшла заявка на стоматологічне лікування майже двохсот захисників.

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Це вже буде друге відрядження стоматологічного автомобіля у фронтову зону. Салон підготовлено так, що тут можна надавати хірургічні, терапевтичні та навіть ортопедичні послуги. У комплектації значиться цифровий рентгенапарат із виведенням зображення на монітор, два автоклави для повної стерилізації, пакувальні машини, необхідний інструментарій та матеріали.

Передова потребує не тільки озброєння та боєприпаси, але й належні побутові умови – де помитися, полікувати зуби… Фото: мерія Вінниці

Для роботи в польових умовах є необхідний запас води, автономне енергозабезпечення, у т.ч. система обігріву приміщення у холодну пору.

Кількома днями до цього з Вінниці на фронт пішли три автомобілі, які придбали та передали захисникам благодійники з "Подільської громади". Техніка відбула у Донецькому напрямку – Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ.

Mitsubishi Pajero Sport, Ford Ranger придбані за зібрані кошти. Škodа Octavia прийшла з Латвії, її пригнав давній друг благодійників Айгарс Стоніс. Машини для фронту допомогли підготувати СТО Bratuszania i автосалон «KІА».

"Подільська громада" в черговий раз для фронту відправила техніку і смаколики - захисники на передовій полюбляють гостинці з дому. Фото: Подільська громада

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Салони відправлених на фронт автомобілів волонтери запакували продуктами та засобами гігієни зі складських запасів гуманітарного хабу і домашніми смаколиками, які цього разу підготувала й передала фронтовикам громада села Соколова.

Як бачимо, давно відоме гасло "Все для фронту, все для перемоги" нині повернулося і набуло нового змісту.