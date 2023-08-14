Межрегиональный координационный гуманитарный штаб Винницы передал для военных баню на колесах и отправил в командировку на передовую мобильный стоматологический кабинет с бригадой медиков.

Передвижной банно-прачечный комплекс на раме двухосного дышлового колесного прицепа отвечает всем дорожным стандартам ПДД по габаритным размерам и весу, имеет надлежащие приборы освещения и стандартную тормозную систему. Внутри установлены бойлеры для обогрева воды, расположена душевая зона на 6 мест, стиральные машины и сушилки. За день в такой бане смогут принять теплый душ, побриться, постирать и высушить вещи 80-150 военных.

В подшефную бригаду ТРО на Херсонщину также отправится передвижной стоматологический кабинет в специализированной кузовной надстройке на грузовом шасси Mercedes-Benz. Специализированная машина пришла в виде гуманитарной помощи из-за границы.

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Этим автомобилем в командировку отбывает бригада Винницкой городской стоматологической поликлиники в составе врача-хирурга Бориса Марчука и медицинской сестры Мирославы Столяровой, которые будут предоставлять стоматологические услуги нашим воинам, а при необходимости они в состоянии прибегнуть к полевой хирургии. Из упомянутой бригады поступила заявка на стоматологическое лечение почти двухсот защитников.

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Это уже будет вторая командировка стоматологического автомобиля во фронтовую зону. Салон подготовлен так, что здесь можно предоставлять хирургические, терапевтические и даже ортопедические услуги. В комплектации есть цифровой рентгенаппарат с выводом изображения на монитор, два автоклава для полной стерилизации, упаковочные машины, необходимый инструментарий и материалы.

Передовая нуждается не только в вооружениях и боеприпасах, но и в надлежащих бытовых условиях – где помыться, полечить зубы… Фото: мэрия Винницы

Для работы в полевых условиях есть необходимый запас воды, автономное энергообеспечение, в т.ч. система обогрева помещения в холодное время.

Несколькими днями ранее из Винницы на фронт ушли три автомобиля, которые приобрели и передали защитникам благотворители из "Подольской общины". Техника отбыла в Донецком направлении – Константиновка, Дружковка, Славянск.

Mitsubishi Pajero Sport, Ford Ranger приобретены за собранные средства. Škodа Octavia пришла из Латвии, ее пригнал давний друг благотворителей Айгарс Стонис. Машины для фронта помогли подготовить СТО Bratuszania и автосалон "KIA".

"Подольская община" в очередной раз для фронта отправила технику и вкусности - защитники на передовой любят гостинцы из дома. Фото: Подольская община

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Салоны отправленных на фронт автомобилей волонтеры упаковали продуктами и средствами гигиены из складских запасов гуманитарного хаба и домашними вкусностями, которые в этот раз подготовила и передала фронтовикам община села Соколова.

Как видим, давно известный лозунг "Все для фронта, все для победы" сейчас вернулся и приобрел новый смысл.